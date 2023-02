Gros problème pour le Barça avant l'affrontement contre le Real en Coupe du Roi

Après l'élimination contre Manchester United en Europa League et le revers à Alméria ce week-end, les joueurs de Xavi doivent réagir. Jeudi, ils affronteront le Real Madrid en Coupe du Roi.

Le Barça doit remporter le Clasico de jeudi contre le Real Madrid pour éloigner les premiers doutes survenus après l'élimination contre Manchester United en Europa League et la défaite de ce week-end contre Alméria. Pour cette demi-finale aller de Coupe du Roi qui sera disputée ce jeudi soir au Santiago Bernabeu, Xavi devra se passer de son élément le plus décisif.

En effet, l'attaquant polonais Robert Lewandowski s'est blessé aux ischios-jambiers contre Alméria et manquera deux semaines de compétition. Auteur de 25 buts en 31 matchs, il demeure l'élément le plus décisif des Catalans cette saison. L'ancien attaquant du Bayern manquera donc également la réception de Valence et devrait marquer son retour à Bilbao, le 12 mars.