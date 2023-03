🎥 Le Real largué par le Barça, malgré un Thibaut Courtois impérial

Thibaut Courtois a livré un trÚs bon match contre le Betis. Mais le Real a encore perdu des points dans la course au titre.

Deuxième match sans marquer pour le Real. Après le 0-1 concédé contre le Barça jeudi soir en demi-finale aller de Coupe du Roi, c'est à Séville, sur la pelouse du Betis, que l'attaque madrilène a coincé ce dimanche.

Le Real pensait pourtant avoir pris le bon chemin dès la 13e minute, quand Karim Benzema a trouvé le chemin des filets sur coup franc. Mais sa frappe avait été déviée par la main d'Antonio Rüdiger et le but a été annulé après intervention du VAR.

Courtois et Bravo impériaux

Les deux équipes ont ensuite eu pas mal d'occasions, mais les deux gardiens ont été intransigeants. Thibaut Courtois a fait les arrêts pour maintenir le Real dans le match, Claudio Bravo lui a répondu dans l'autre rectangle.

Un partage sans but qui ne fait pas les affaires du Real, désormais repoussé à neuf points (!) du Barça, plus que jamais solide leader de La Liga. Le Betis, cinquième, revient à trois points de la Real Sociedad et peut toujours rêver d'une qualification pour la Ligue des Champions.