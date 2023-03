Quelle défense pour les Diables Rouges de Tedesco sans Alderweireld ?

Toby Alderweireld a pris sa retraite internationale. Une décision qui laisse Domenico Tedesco orphelin d'un défenseur potentiellement titulaire ; qui formera désormais l'arrière-garde des Diables Rouges ?

Jan Vertonghen est orphelin. Et s'il avait fallu parier sur le premier des deux à prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2022, les courbes de forme de l'un et de l'autre suggéraient que le défenseur du RSCA était plus proche de la sortie que son binôme anversois. Mais Toby Alderweireld a pris les devants.

On ne serait pas surpris que Vertonghen l'imite, mais à une semaine et demi de la première sélection de Domenico Tedesco, il est officiellement toujours Diable Rouge. Reste une question : qui sera le trio (car Tedesco évoluera avec un 3 arrière, c'est presque acquis) défensif "new look" de la Belgique ?

Arthur Theate, incontournable

Il aurait probablement déjà dû être titulaire au Qatar, et depuis, Arthur Theate (22 ans) a confirmé. Le défenseur du Stade Rennais est celui qui tient le plus ses promesses parmi la jeune génération. Son profil, ses qualités techniques, sa vitesse balle au pied et au moment de se retourner, sa maturité et la saison XXL qu'il sort : Theate ne devrait pas être sujet à débat. Il doit occuper la gauche du trio défensif de Domenico Tedesco.

Jan Vertonghen, le papa

Domenico Tedesco peut-il se passer de Jan Vertonghen maintenant que Toby Alderweireld a raccroché ? La défense des Diables peut-elle, d'un coup, être privée des deux tauliers qui ont tant amené depuis plus de 10 ans ? Car il faut le dire : le duo Vertonghen-Alderweireld, s'il n'est pas aussi "sexy", a été bien plus consistant pour les Diables que le duo fantasmé Kompany-Vermaelen, trop rarement aligné de concert.

Ne pas aligner Jan Vertonghen serait "compréhensible" en un sens - il joue pour le...10e de D1A, après tout. Mais cet argument relègue également Zeno Debast sur le banc, et peut-on se passer des deux ? L'expérience de Vertonghen, entre deux jeunes talents (Theate et un autre), a ses arguments, et ils sont solides. Surtout au vu des performances de Sterke Jan au Qatar, puis en 2023.

Debast ou Faes ?

Le troisième poste du trio défensif se jouera probablement entre le 10e de D1A et le 15e de Premier League. Pas de raisons d'enjoliver les choses : Wout Faes est très critiqué en Angleterre avec Leicester City, et Zeno Debast joue pour une équipe qui, si elle ne s'appelait pas Anderlecht, ne fournirait pas un seul joueur à l'équipe nationale. L'un des deux devrait cependant être titulaire.

Pour leur complémentarité, Vertonghen et Debast peuvent être alignés de concert ; pour le mérite de s'être imposé en PL, même s'il reste très irrégulier, Wout Faes pourrait s'imposer. Problème : Faes n'aime pas être à droite de l'axe, et devrait donc jouer dans l'axe...à la place de Vertonghen. Pari osé : on pense que le duo Vertonghen-Debast part avec une longueur d'avance pour cette raison. Mais un trio Theate-Faes-Debast aurait le mérite d'être essayé.

Dendoncker, Witsel : des solutions de fortune

Difficile d'imaginer Domenico Tedesco entamer son passage à la tête des Diables avec des défenseurs "de fortune" sur le terrain. Or, Leander Dendoncker ne compte pas une seule minute à ce poste cette saison, et Axel Witsel n'y compte pas une minute en sélection. Ce serait un sacré message envoyé d'emblée aux "vrais" défenseurs centraux du groupe. Dendoncker, cependant, avait plu aux observateurs à ce poste en juin dernier ; pourquoi pas, donc.

Quant aux hypothèses Siebe Van der Heyden, Brandon Mechele ou Jason Denayer (même plus sur le terrain aux Emirats !), elles sont au mieux farfelues. Mais un homme peut tirer son épingle du jeu : Sebastiaan Bornauw. Titulaire et solide dans cette Bundesliga que Tedesco connaît bien, le triple Diable Rouge mérite une nouvelle chance et nous prenons un nouveau pari : au vu de l'état de la concurrence, il sera sélectionné. Ne soyez pas surpris s'il prend place dans le 11 : nous, en tout cas, nous ne le serions pas...