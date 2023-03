Anass Zaroury explique pourquoi il a privilégié le Maroc aux Diables Rouges

Anass Zaroury en a surpris quelques uns avant la Coupe du Monde 2022, en optant pour la sélection marocaine alors qu'il était international Espoirs belge. Le joueur de Burnley est revenu sur ce choix.

Interviewé par Eleven Sports, Anass Zaroury (22 ans) est revenu sur sa décision polémique, à l'époque, d'opter pour les Lions de l'Atlas plutôt que pour les Diables Rouges. Sept fois international U21 avec la Belgique, il aurait probablement fait partie des cadres à l'Euro que disputeront les Espoirs l'été prochain.

"Personnellement, j'ai toujours voulu jouer pour le Maroc. Pour vous dire la vérité, si je n'ai pas été en équipes de jeunes, c'est parce que je n'ai pas été appelé", affirme Zaroury, qui attendait donc son heure. "J'étais lancé avec la Belgique, mais une fois arrivé en équipe A, tu dois faire le choix du coeur, et le mien, c'était de jouer pour le Maroc. Je respecte bien sûr tout le trajet effectué avec la Belgique, mes coachs, mes coéquipiers".

🗣️ | "J'ai toujours voulu jouer pour le Maroc." - Anass Zaroury explique son choix des Lion de l'Atlas. 🇲🇦 pic.twitter.com/rff3VMPgzD — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 8, 2023

Le choix, il ne s'attendait cependant pas à devoir le faire si tôt. "Je savais que si je faisais bien les choses en club, tout était possible. Je ne me voyais pas à la Coupe du Monde en novembre, mais je savais que si je faisais ce qu'il fallait, tout était possible. J'espérais à fond, et c'est arrivé", sourit l'ailier de Burnley. Au Qatar, Anass Zaroury a dû attendre la petite finale pour monter au jeu et disputer 26 minutes, ses premières en match officiel. Son choix en faveur du Maroc était dès lors entériné.