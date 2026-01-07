L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

Mark Luijpers a appris, la veille de Noël, que sa fonction d'entraineur ajdoint de Zulte Waregem prenait fin. Une décision qui est intervenue alors qu'il traversait une période marquée par de lourdes difficultés personnelles. Il a décidé de se confier.

Ce licenciement est intervenu après plusieurs mois durant lesquels il était soumis à une forte pression, tant sur le plan sportif que privé. Il qualifie l’approche du club de sévère. "La manière de faire est, à mes yeux, inhumaine", confie-t-il à L1 Nieuws.

Il avait été recruté comme contrepoids au sein du staff et était chargé de la préparation des phases arrêtées. Selon lui, la collaboration s’est déroulée sans le moindre problème jusqu’à la fin novembre.

Des problèmes privés

En septembre, il a perdu son père, avant que son épouse ne reçoive un diagnostic de cancer de la thyroïde. Il a continué à assumer ses fonctions, tout en indiquant que les circonstances étaient particulièrement lourdes. Le club avait d’abord fait preuve de compréhension et offert une certaine flexibilité pour tout concilier, ce qui rend la décision ultérieure difficile à comprendre pour lui.

Lors d’un entretien le 21 décembre, il a appris que l’entraîneur principal ne souhaitait plus poursuivre la collaboration. Les arguments avancés concernaient, selon lui, de petites irritations qui n’avaient jamais été évoquées auparavant. Le caractère inattendu du moment et le timing ont suscité son étonnement.

Après une longue discussion, l’entraîneur principal a semblé un instant changer d’avis, mais cela s’est avéré temporaire. Luijpers souligne que le coach manque, selon lui, de sensibilité. "C’est un excellent entraîneur, mais humainement, il manque d’empathie."





La direction du club lui a confirmé dès le lendemain que le licenciement était définitif. Ce n’est que ce mardi soir que la décision a été officiellement communiquée via les canaux du club. Il espérait davantage d’humanité, d’autant plus qu’aucun signal n’indiquait que son travail était insuffisant.

Sa situation après le licenciement

Mark Luijpers est retourné à son domicile de Cadier en Keer et se consacre désormais entièrement à sa famille. "Le seul point positif, c’est que je peux maintenant, dans une période privée très difficile, consacrer tout mon temps et toute mon énergie à mon épouse." Il a lui-même envoyé un message au groupe de joueurs pour remercier tout le monde.