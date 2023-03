L'intérim déjà prolongé à la tête du Club de Bruges ? "Nous avons passé un accord"

Rik De Mil pourrait-il poursuivre son intérim jusqu'à la fin de la saison au Club de Bruges ? L'ancien adjoint d'Hoefkens et Parker ne l'a en tout cas pas écarté.

Grande première pour Rik De Mil ce dimanche face au Standard. Propulsé T1 ad interim suite au limogeage de Scott Parker et le retard pris dans le dossier Alfred Schreuder, l'homme a tenu une conférence de presse ce vendredi.

"Nous sommes dans une situation difficile, il ne faut pas se voiler la face. Il faut retrouver notre ADN", a déclaré De Mil selon Het Laatste Nieuws. "Hier (jeudi), nous avons eu une bonne discussion avec groupe. Il s'agit de se relever, de réagir en tant qu'équipe."

De Mil a ensuite évoqué le licenciement de Scott Parker. "Ces dernières semaines, j'ai senti que cela pouvait dépendre de moi. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances et la pression a augmenté. De telles décisions peuvent alors tomber, surtout en vue d'un match aussi important contre le Benfica. Après l'expulsion de Parker, ils ont fait appel à moi pour préparer (le match contre) le Standard."

Et ensuite ? L'éventualité de le voir prolonger son intérim jusqu'à la fin de la saison a en effet été évoquée ces derniers jours. "(Le seul objectif), c'est dimanche et le match contre le Standard. Après cela, nous verrons si une prolongation est possible. Pour moi, le match de dimanche ne ressemble pas à un examen. Je suis ici depuis neuf ans et c'est pour cela qu'on m'a demandé (de le faire). Je connais le groupe, je connais le club."

"Si le club veut me voir à ce poste plus longtemps, je suis prêt à accepter ce défi. Mais s'il y a un nouvel entraîneur la semaine prochaine, je reprendrai mon ancien rôle. C'est l'accord passé avec le conseil d'administration", a révélé De Mil.