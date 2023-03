Wouter Vrancken pas rassuré avant le match face à l'Union Saint-Gilloise

L'entraîneur de Genk doit faire face avec plusieurs joueurs incertains pour le match face à l'Union Saint-Gilloise. Et non des moindres.

Dimanche, le duel entre Genk et l'Union Saint-Gilloise vaudra le détour en tant que match entre le premier et le deuxième du classement. Si l'Union devra récupérer des efforts consentis à l'Union Berlin et du retour mouvementé en Belgique qui a suivi, Genk devra également surveiller le paramètre physique. En effet, le derby limbourgeois face à Saint-Trond a laissé des traces.

En conférence de presse, Wouter Vrancken a été invité à s'exprimer sur l'état des joueurs toujours incertains, à savoir Daniel Munoz, Angelo Preciado, Bryan Heynen et Mike Trésor : "Ces quatre joueurs se sont entraînés avec nous, mais seul Mike a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement. Nous attendons de voir qui sera en forme".

EGalement privé de Tolu Arokodare et Nicolas Castro, l'entraîneur ne veut pas entendre parler de baisse de forme à l'Union : "Ils ont un groupe très stable, avec une organisation solide et de bons joueurs. Cela s'est vu contre l'Union Berlin. Si vous parvenez à faire 3-3 là-bas, vous êtes en confiance". Une manière de faire redescendre la pression avant la rencontre ? Le Racing a l'occasion de repousser les Unionistes à 15 points.