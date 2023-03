Le RWDM et Beveren partis pour se disputer le titre sans le Beerschot

Le Beerschot était la meilleure équipe hier soir, mais c'est Vukotic qui a finalement offert la victoire à Beveren.

La course au titre et à la promotion bat son plein en Challenger Pro League, entre le RWDM et Beveren.

Grand favori en début de saison, le Beerschot semble aujourd'hui largué avec déjà sept points de retard et une défaite face à un concurrent direct.

"Nous méritions de gagner. Beveren n'a souvent rien fait d'autre que de lancer des longs ballons. Nous avons bien joué au football tout au long du match. C'est d'autant plus dommage d'avoir perdu", soupirait Bill Lathouwers sur le site du club.

En milieu de seconde période, il y avait matière à discuter sur une phase où Everton tacle Thorisson par derrière. Le carton rouge aurait été logique aux yeux des Anversois mais l'arbitre Erik Lambrechts ne l'a pas donné : "J'ai vu l'arbitre la sortir de sa poche arrière et ensuite il a donné un carton jaune. Ce n'est pas possible. Les fautes qui ont abouti à un rouge ces dernières semaines, comme Van Damme à Beveren ou Vekemans contre nous au Lierse, étaient moins graves", regrettait le gardien du Beerschot.

Le RWDM et Beveren semblent aujourd'hui partis pour se disputer le titre : "Un point aurait été mérité. Si nous jouons comme cela à chaque match, nous prendrons certainement des points. Je refuse de dire que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Tant que c'est encore possible, nous continuerons à y croire."