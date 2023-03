Les compos de Club-Standard sont connues : Une grosse surprise dans le onze brugeois

En pleine crise, le Club de Bruges doit relever la tête face au Standard ce week-end, un concurrent direct pour le top 4. Scott Parker viré, c'est Rik De Mil qui se charge de l'intérim. L'ancien coach du Club NXT devait se passer des services de Skov Olsen et Hendry, tous deux blessés, mais aussi de Mechele (suspendu). Pour remplacer le Diable Rouge, la majorité des observateurs pensaient voir Odoi ou Boyata dans le onze, mais c'est le jeune Spileers qui leur a été préféré. Le défenseur central âgé de 18 ans va disputer sa troisième rencontre de D1A avec les Gazelles. Rits et Jutgla font leur retour dans le onze de départ.

