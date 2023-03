Eric Deflandre : "Les joueurs qui ne commencent pas le match seront importants d'une manière ou d'une autre, c'est notre force"

Les Sang&Marine ont longtemps couru après le score mais ont méritoirement pris les trois points. Eric Deflandre, adjoint de Gaëtan Englebert, s'en satisfait logiquement.

C'est au mental que le RFC Liège est allé chercher cette victoire contre l'Olympic. Dans les dix dernières minutes, le Matricule 4 a inscrit deux buts qui ont renversé la rencontre. "Le point négatif est le but encaissé stupidement dans un match qu'on dominait entièrement. On a été dominants du début à la fin, en se créant beaucoup d'occasions. Jérémy Perbet a la possibilité d'ouvrir le score à plusieurs reprises. Parfois cela lui sourit, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. On a continué à y croire jusqu'au bout, c"était important de gagner ce match" se réjouit l'entraîneur adjoint des Sang&Marine Eric Deflandre.

"L'Olympic a bien défendu et a fait son match. Sur le banc, on voit les occasions et on se dit que les joueurs frais peuvent apporter quelque chose. C'est le cas de Maxime Cavelier et du corner de Lucas Prudhomme vers Benoit Bruggeman. On sait que depuis le début de saison, notre force est d'avoir bien plus que 11 titulaires. Ceux qui ne commencent pas le match savent qu'ils seront importants d'une manière ou d'une autre pour aller chercher les trois points et la montée" conclut l'associé de Gaëtan Englebert.