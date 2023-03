Mats Rits et Bruges sont sur la bonne voie : "C'est la seule façon de s'en sortir"

Le Club de Bruges s'est imposé contre le Standard de Liège ce dimanche après-midi (2-0) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Après sa grosse blessure (ligaments croisés), Mats Rits a enfin pu rejouer au début du mois de janvier. Sous Scott Parker, le médian n'a été titularisé qu'à deux reprises, tandis que sous Rik De Mil, il a eu sa chance tout de suite. "Le nouvel entraîneur aimerait voir une équipe qui va de l'avant. Nous l'avons montré ce dimanche", a déclaré Rits à l'issue de la rencontre. "On peut changer d'entraîneur, mais c'est aussi la responsabilité des joueurs et nous en avons parlé. J'espère que nous sommes lancés maintenant", a l'ancien joueur de Malines.

No sweat, no glory

Le Club renaît sous la houlette de Rik De Mil, selon Rits. "Je suis particulièrement heureux car nous avons fait preuve de courage et donné le meilleur de nous-mêmes. Comme le dit le slogan 'No sweat, no glory', c'est ce que nous avons vu". On ne peut pas s'attendre à jouer le meilleur match possible, nous le savions nous-mêmes. La seule façon de s'en sortir est de tout donner sur le terrain. Le bon football suivra."