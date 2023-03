📷 Un joueur âgé de 17 ans victime d'un malaise lors d'un match de Youth League

Le joueur de Liverpool Ben Doak (17 ans) s’est écroulé lors du match de Youth League contre le Sporting Lisbonne dès la 6e minute de jeu. L'ailier est tombé, quelques instants après avoir disputé un duel aérien avec le défenseur adverse Joao Muniz. A la retombée, Doak a affectué quelques pas chancelants se tenant la tête avant de chuter. Des images qui font toujours froid dans le dos.

Il a été immédiatement pris en charge par le staff médical et a été remplacé par précaution mais ne semble pas avoir perdu connaissance. Les Reds ont donné des nouvelles rassurantes de leur joueur, sous surveillance médicale. "Ben va bien, a déclaré son entraîneur Barry Lewtas. "Il ne pouvait pas continuer, mais notre personnel médical l'a rejoint rapidement. Il était sur le terrain à la fin avec les gars et nous le surveillerons de près."

Liverpool teen sensation Ben Doak collapses during game after sickening clash of heads https://t.co/qeLU0rnlf2 pic.twitter.com/nOS6VYTMsK