Les ultras d'Anderlecht inquiètent la police locale !

Comme souvent cette saison, le RSC Anderlecht se déplacera avec le soutien de ses ultras à Villarreal. Un noyau dur qui a poussé la police locale à classer ce match comme à haut risque.

Anderlecht ira à Villarreal fort d'un beau noyau de supporters : environ 900 se rendront à l'Estadio de la Cerámica, antre du Sous-Marin Jaune. La majorité profitera calmement du soleil valencien, des terrasses et des ruelles ombragées de Vila-Real...mais une minorité inquiète la police locale.

Ainsi, dans la presse régionale, on lit qu'environ 200 supporters "radicaux" du Sporting devraient être présents. Il s'agit bien sûr des groupes d'ultras qui accompagnent le club dans ses déplacements cette saison. On le sait : à West Ham, les choses avaient dégénéré entre supporters londoniens et bruxellois. Contre le Steaua Bucarest aussi, il y a eu des tensions.

Résultat : le match entre Villarreal et Anderlecht est classé "match à haut risque" ce jeudi. Cela signifie qu'une présence policière accrue sera déployée. Côté Anderlecht, on assure pourtant que tout se passera bien et qu'aucune manifestation de violence n'est à prévoir.