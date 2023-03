Courtrai attend Bruges de pied ferme : "Nous pouvons battre n'importe quelle équipe"

La fin du championnat régulier de Jupiler Pro League approche. Plusieurs formations ont encore beaucoup à jouer, ou a perdre.

Courtrai et le Club de Bruges se rencontrent ce week-end, une partie souvent tendue et à enjeu pour les deux formations.

Bien que les Blauw-Zwart aient remporté une victoire cruciale contre le Standard le week-end dernier, ils n'ont pas encore assuré leur participation aux PO1. Un faux pas au Guldensporenstadion pourrait profiter à La Gantoise.

Mais les Kerels sont loin d'être assurés du maintien et ont également besoin de points : "Ils sont favoris, mais je crois à un coup d'éclat", a déclaré le défenseur Martin Wasinski à Het Laatste Nieuws. "Le lendemain de Noël, personne ne pensait non plus que nous allions battre Genk, mais nous l'avons fait. Avec le soutien de nos supporters, chez nous, nous pouvons battre n'importe quelle équipe. Une victoire contre le Club nous ferait énormément de bien".

"Ce sera un match très important pour nous, nous devons prendre des points. Il ne reste plus beaucoup de matches, donc nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner", a évoqué pour sa part Nayel Mehssatou sur le site du club.