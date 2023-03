Thibaut Courtois vole au secours d'Eden Hazard : "Ca l'a découragé"

Le numéro 7 du Real Madrid n'a une nouvelle fois pas eu voix au chapitre, face à Liverpool en 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Auteur de plusieurs bons arrêts ce mercredi, notamment en première mi-temps, Thibaut Courtois avait de quoi être satisfait de la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Outre Courtois, un autre Belge est toujours au Real, mais se fait de plus en plus discret sur les terrains : Eden Hazard, une nouvelle fois laissé sur le banc par Ancelotti pour cette rencontre. L'ancien capitaine des Diables Rouges avait d'ailleurs fait les gros titres récemment après une interview accordée à la RTBF, où il réclame un tant soit peu de temps de jeu et révèle que lui et Ancelotti ne se parlent plus.

Au micro de la COPE ce mercredi, Courtois a été questionné sur la situation d'Eden chez les Merengues. "Quand il est revenu de la Coupe du monde, Eden s'est très bien entraîné et a attendu une opportunité car les deux Brésiliens (Vinicius Junior et Rodrygo, ndlr) n'étaient pas là. Mais cette chance ne s'est jamais présentée et cela l'a un peu découragé. Il n'a jamais manqué de respect à personne. C'était son rêve de jouer pour le Real."