Yari Verschaeren un peu gêné : "Modric ? Je n'ai rien fait par rapport à lui..."

Yari Verschaeren était aux côtés de son entraîneur en conférence de presse. Pour l'occasion, il a dû s'exprimer en...anglais, pour les besoins de nos confrères espagnols.

Les conférences de presse en deux langues, on en a l'habitude à Anderlecht, mais c'est habituellement en français et néerlandais. Depuis l'arrivée de Brian Riemer, l'anglais s'était déjà invité au quotidien.

Mais dans la salle de presse de Villarreal, Yari Verschaeren s'est essayé à l'anglais, traduit en espagnol, et avec aisance. "Lors du match aller, nous avons montré que nous savions faire de belles choses", se réjouit le n°10 du RSCA.

"Mais nous savions qu'ils étaient les grands favoris, bien sûr. Ils ont montré récemment et dans leur histoire qu'ils étaient un grand club. Mais nous sommes confiants".

Luka Modric, la comparaison folle ?

Sous Brian Riemer, Yari Verschaeren occupe un rôle un peu différent, plus vraiment en 10 ni sur l'aile mais en 8, voire parfois plus bas. "Je me sens bien et à l'aise depuis deux mois. C'est plus physique, oui", reconnaît-il.

© photonews

"Mais si on me le demande, je courrai autant de kilomètres que nécessaire, même 14 ou 15 (rires). J'ai déjà joué à des postes différents dans ma carrière et je fais mon maximum pour aider l'équipe", continue Verschaeren, que son coach a comparé de manière un peu enthousiaste à...Luka Modric.

"Oui...ça fait toujours plaisir (sourire), mais je suis très loin de ce que Modric a pu réussir dans sa carrière", calme "The Kid". "Je n'aime pas me comparer aux meilleurs joueurs du monde. C'est agréable, surtout venant de mon coach, mais je garde les pieds sur terre et je me concentre sur moi-même". On ne lui en demande pas plus.