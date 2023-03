Un Gantois et un Anderlechtois nominés pour le prix du joueur de la semaine !

Chacun dans leur style, Emmanuel Gift Orban et Bart Verbruggen ont plus que fait le travail. C'est pourquoi ils sont logiquement nominés pour le prix du joueur de la semaine en Conference League.

Quelle semaine exceptionnelle. Après la qualification de La Gantoise mercredi, ce sont le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise qui ont fait vibrer les supporters belges ce jeudi en rejoignant à leur tour le stade des quarts de finale.

Sur la pelouse de Basaksehir, Emmanuel Gift Orban a mis tout le monde d'accord en inscrivant le triplé le plus rapide de l'histoire des compétitions européennes : 3 minutes et 24 secondes. Si ce laps de temps laisse tout juste la possibilité à une personne normale de se faire cuire un œuf, l'attaquant nigérian a assuré aux Buffalos un matelas plus que confortable pour la dernière demi-heure.

Au stade de la Ceramica, Anderlecht a logiquement souffert. Après avoir partagé à l'aller, un but d'Islam Slimani a permis aux Mauves de créer la plus grosse surprise de ces 8es de finale. L'attaquant algérien fut déterminant, mais la palme revient surtout à Bart Verbruggen, auteur d'arrêts de grande classe pour maintenir son équipe sur les bons rails.

C'est donc plus que très logiquement que ces deux joueurs sont nominés, aux côtés de Jarrod Bowen (West-Ham) et Jesper Karlsson (AZ Alkmaar) pour le prix du joueur de la semaine en Conference League.