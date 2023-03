Un ancien joueur de Liverpool et de la Lazio met un terme à sa carrière

Lucas Leiva (36 ans) a mis un terme à sa carrière. Des problèmes cardiaques lui ont été diagnostiqués en décembre. Après de nouveaux examens, le milieu de terrain a annoncé vendredi qu'il raccrochait les crampons.

L'ancien international brésilien (22 sélections) avait quitté Gremio en 2007 pour rejoindre Liverpool. Après dix saisons sur les bords de la Mersey, il a rejoint à la Lazio avant de retourner à Gremio l'été dernier.

We're all with you, @LucasLeiva87.



Congratulations on a brilliant career and we wish you the very best in your next chapter ❤️