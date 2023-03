🎥 Pleine lucarne: le bijou qui envoie Sheffield en demi-finales de la FA Cup

Sheffield United accompagne Manchester City et Brighton en demi-finales de la FA Cup. Au bout du suspense et grĂące Ă un splendide but inscrit par un milieu de terrain prĂȘtĂ© par... Manchester City.

Des buts, des retournements de situation et une qualification arrachée à la 91e: un vrai match de Coupe, dimanche après-midi, entre Sheffield United et Blackburn. Un match dans lequel Blackburn (0-1, puis 1-2) aura mené à deux reprises, avant de se faire coiffer dans le temps additionnel.

C'est dans les dix dernières minutes que Sheffield United, dauphin de Burnley en Championship, a renversé la situation. Oliver McBurnie a égalisé à la 81e et Tommy Doyle a planté le but de la qualification à la 91e minute de jeu (2-3).

Et quel but! Le médian de 21 ans, prêté par Manchester City depuis le début de la saison, a armé une frappe splendide qui n'a laissé aucune chance au portier de Blackburn.

On connaît désormais trois des quatre qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup: Brighton, qui a étrillé Grimsby (5-0) et Manchester City, qui n'a laissé aucune chance à Burnley (6-0). Le dernier ticket pour le carré final se joue entre Man U et Fulham (coup d'envoi donné à 17h30).