L'ancien Brugeois Krépin Diatta aide Monaco à sortir du trou

L'ASM a su éviter le piège de son déplacement à Ajaccio et repart de l'Île de Beauté avec les trois points.

Moncao a fait le boulot à Ajaccio, avant-dernier, grâce à Ben Yedder (27e) et Krépin Diatta qui a fait le break en fin de match (84e) face à des Corses réduits à dix.

Philippe Clement et ses hommes repartent ainsi de l'avant après trois rencontres sans victoire en Ligue 1, comme l'a expliqué Krépin Diatta sur le site de l'ASM : "On voulait sortir de cette phase difficile, ça n’allait pas, les résultats ne suivaient pas et nous voulions remonter la pente ensemble. Aujourd’hui ça n’a pas été facile, car il y a eu beaucoup de duels. Mais nous avons su répondre présent et le plus important est la victoire".

Après les déceptions de l'Europe et de sa phase difficile, Monaco regarde désormais devant et est toujours en course pour accrocher le podium : "Tout ne peut pas toujours être parfait. Mais nous avons montré que nous avions envie de faire quelque chose. Pour la suite, je pense que ça va s’enchaîner. Cela fait du bien et nous allons revenir avec beaucoup d’envie. Et nous avons montré que l’envie était là. Il faut retenir cette victoire".

Monaco accueillera Strasbourg après la pause internationale.