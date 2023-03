"Choisir, c'est renoncer" : Vercauteren répond à Genk au sujet de la sélection de Domenico Tedesco

Émoi au Racing Genk au moment de l'annonce de Domenico Tedesco : pas de Bryan Heynen, pas de Mike Trésor. Franky Vercauterne, directeur sportif de l'Union Belge, a répondu aux Limbourgeois qui ont fait savoir leur mécontentement.

Franky Vercauteren n'est pas sélectionneur des Diables Rouges, et il n'entre donc pas dans ses attributions de décider qui sera repris ou non. Ce job, c'est à 100% celui de Domenico Tedesco, comme il l'a rappelé en conférence de presse à Tubize : "Je suis un membre de l'équipe. Dès le début, j'ai été impliqué pour aider Domenico, mais il a son job et je fais le mien. Nous avons discuté des principes et des grandes lignes, rien de plus".

Ne comptez donc pas sur lui pour désavouer son sélectionneur au sujet des non-sélections de Mike Trésor et Bryan Heynen, qui ont fait couler tant d'encre dans le Limbourg. "Le but n'était absolument pas de dévaluer la Jupiler Pro League", affirme Vercauteren.

"Mais choisir, c'est toujours renoncer. Et le coach a dû faire des choix, des choix difficiles derrière lesquels je me range à 200%. Ces joueurs sont suivis, ils seront peut-être repris la prochaine fois", relativise-t-il ensuite. "C'est aussi la conséquence d'avoir opté pour une sélection plus réduite que par le passé".

Quant à la frustration du Racing Genk, il ne la commente pas en détail, mais affirme comprendre : "Ce sont des choix, et des choix peuvent toujours être vus d'une façon ou d'une autre. Nous avons écarté des joueurs, et tout peut être débattu, je le conçois", conclut Vercauteren sur ce sujet.