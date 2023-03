Thibaut Courtois encensé après le Clasico, Benzema...dézingué

Le Real Madrid, défait par le Barça lors du Clasico, a laissé filer de grandes chances dans la course au titre en Liga.

Les mines sont grises dans les rangs madrilènes ce lundi. Menant au score après 9 minutes, le Real a été rejoint par le FC Barcelone puis s'est incliné dans les derniers instants suite à un but de Kessié. Après cette défaite 2-1, les Merengues pointent...à 12 points du Barça. Autant dire que les hommes d'Ancelotti sont mal embarqués pour remporter un nouveau titre de champion d'Espagne.

Mais pour le journal espagnol AS, pas question de blâmer Thibaut Courtois. Le Diable Rouge a livré une prestation presque parfaite, recevant la note de 9/10. “Le meilleur de l’équipe… et de loin. Il a été capital pour maintenir l’équipe dans le match en faisant parade sur parade", écrit AS. "Il continue d’être le maillon le plus régulier de l’équipe, en étant fiable semaine après semaine, sans baisser dans ses performances. Il ne peut rien faire sur les deux buts.”

En revanche, le journal ibérique s'est montré sans pité pour Karim Benzema. Le Ballon d'Or a reçu une note...nulle : 0/10 ! “Encore une fois invisible. Rien de rien. Il est à des kilomètres de sa version brillante qui lui a permis de gagner le Ballon d’Or."