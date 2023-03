La Ligue 1 délocalise à nouveau son Trophée des Champions

La compétition qui oppose traditionnellement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France aura lieu début août en Thaïlande, une nouvelle destination s'inscrivant dans la volonté d'ouverture de la Ligue de football professionnel.

On n’en connaît pas encore les protagonistes, mais on sait déjà où et quand le prochain Trophée des champions aura lieu. L’édition 2023 de cette compétition qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France se déroulera en Thaïlande, à Bangkok, le samedi 5 août, a annoncé la Ligue de football professionnel jeudi.

La rencontre est programmée au stade national Rajamangala, d’une capacité d’environ 60 000 places.