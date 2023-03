Le président de Reims prend la défense de Still et répond à Domenech

La magnifique série de 19 matchs sans défaite a pris fin le week-end dernier pour Will Still quand le Stade de Reims a perdu face à l'Olympique de Marseille (1-2).

Will Still n'est plus invincible, mais sa longue série reste néanmoins impressionnante. Le coach de Reims n’a même pas encore tous les diplômes requis pour officier en Ligue 1, ce qui vaut au club champenois une amende de 25.000 euros par match depuis sa prise de fonctions. Une situation qui ne plaît guère au président du syndicat des entraîneurs (UNECATEF), un certain Raymond Domenech qui a taclé l'ancien coach du Beerschot (à lire ICI).

Le président de Reims Jean-Pierre Caillot n'a pas apprécié cette sortie et l'a fait savoir. " Il est dans son rôle de syndicaliste. Malheureusement, comme beaucoup de gens et de corporations, il accepte mal l’idée de se remettre en cause. À mon avis, il devrait plutôt se poser la question suivante : pourquoi des entraîneurs qui ne sont pas passés par leur formation sont meilleurs que ceux qui y sont passés ?", a lâché le dirigeant de Reims dans des propos relayés par l'Union.