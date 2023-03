Suède - Belgique, deux nations qui aiment se retrouver dans des moments clés

Ce vendredi, les Diables Rouges entameront leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 par un déplacement à Stocholm. Historiquement, la Suède est un adversaire qui a souvent réussi aux Diables.

Clap première pour Domenico Tedesco, qui dirigera ce vendredi son premier match à la tête de la Belgique. Pour son baptême du feu, le sélectionneur germano-italien n’aura pas la tâche facile contre une nation suédoise qui est également en pleine reconstruction.

Par le passé, jouer la Suède fut généralement gage de réussite pour les Diables, qui se sont imposés à 8 reprises en 15 matchs. Le premier affrontement entre les deux pays remonte au mois d’octobre 1908, où la Belgique l'avait emporté sur le score de 2 buts à 1 dans une rencontre amicale.

Comme vous allez pouvoir le constater, Suède et Belgique aiment se retrouver dans des moments clés de leur histoire respective. On rebobine.

La Suède enfile les casquettes pendant l’entre-deux guerres

Entre 1918 et 1939, Belgique et Suède se retrouveront à 6 reprises. Une période difficile pour les Diables qui, malgré leurs trois participations consécutives à la Coupe du Monde, ne remportent que deux affrontements et qui subissent deux casquettes monumentales.

La première en 1924, où la Suède sort la Belgique au stade des 8es de finale des Jeux Olympiques sur le score de… 8-1. Une rencontre qui restera dans les annales de notre sélection, championne Olympique en 1920 et partie pour faire le doublé. Rebelote en match amical trois ans plus tard, la Blågult en passe 7 aux Diables.

1954 pour la Belgique, 1962 pour la Suède

À partir de la seconde guerre mondiale, la Belgique vit une véritable traversée du désert. Pendant 9 ans (1945-1954), l’Union Belge veut mettre en place une stratégie lui permettant de disputer à nouveau les tournois internationaux.

Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 1954, la Belgique rencontre la Suède et s’impose à deux reprises. La consécration pour un pays qui retrouve enfin le Mondial, 16 ans plus tard.

Huit ans après, les Jaunes et Bleus prennent leur revanche, mais manquent de peu la qualification pour la Coupe du Monde 1962. Finaliste quatre ans plus tôt, la nation nordique manque un 2e grand rendez-vous en 3 éditions. Un tournant.

L’histoire récente clairement en faveur de la Belgique

Si l’on omet une triste rencontre amicale de 1990 (0-0), Belgique et Suède attendront l’an 2000 et l’Euro pour se retrouver. Près de 40 ans plus tard, la donne a bien changé et ce sont les Diables qui, dans un stade Roi Baudoin rempli, prennent la mesure de leur adversaire via Bart Goor et Emile Mpenza.

A domicile, la Belgique remporte son seul match de poule face aux suédois, une victoire permettant alors de sauver l’honneur malgré une élimination hâtive.

En 2013, la Belgique se qualifie enfin pour sa première Coupe du Monde depuis 2002 et rencontre la Suède en match de préparation. Dans la Friends Arena de Stockholm, Romelu Lukaku et Eden Hazard donnent le maximum de confiance aux Diables avant de se rendre au Brésil. Un Mondial réussit qui lancera la génération que l’on a connu jusqu’en fin 2022. Cette fois, le tournant est belge.

Nouveau grand tournoi, nouvel affrontement entre deux nations qui apprécient particulièrement se retrouver à des moments clés de leur histoire. L’Euro 2016 sourit aussi aux Belges, qui s’imposent à l’Allianz Riviera grâce au seul et unique but libérateur de Radja Nainggolan à 5 minutes du terme. La Belgique confirme son retour au sommet du football mondial, la Suède n’y arrive toujours pas.

Suède – Belgique, deux équipes en reconstruction

Changement d’entraîneur, changement de CEO et changement de génération, la Belgique fait peau neuve en 2023 et est en pleine reconstruction. C’est aussi le cas de la Suède, qui avait rejoint le stade des 8es de finale de l’Euro 2020… une première depuis 2004.

Absente au Qatar, la Suède se reconstruit aussi avec une nouvelle génération en vue de 2024, comme nous le confirmait d’ailleurs Christian Wilhelmsson ce jeudi. Un entretien que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici.

Un moment important pour ces deux nations qui voudront par-dessus tout commencer 2023 de la meilleure des manières.