Entretien avec Christian Wilhelmsson avant Suède-Belgique : "Ce sont deux équipes en reconstruction"

Quand on parle de Suédois ayant évolué en Belgique, deux noms viennent généralement spontanément : Pär Zetterberg, et Christian Wilhelmsson. C'est ce dernier que Walfoot a contacté pour parler de Suède-Belgique, entre autres.

Ironie du sort : nous sommes à Stockholm cette semaine pour couvrir Suède-Belgique...mais c'est de l'autre bout du monde, et sous le soleil, que Christian Wilhelmsson nous appelle. L'ancien du Sporting d'Anderlecht (90 matchs, 34 buts) vit en effet à Dubaï depuis plus de 10 ans.

Bonjour Christian. À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? J'ai cru comprendre que vous étiez agent de joueurs depuis un petit temps.

Je le suis toujours en partie...mais ce n'est pas mon activité principale. En plus d'avoir commenté et analysé pour la télévision locale, je suis surtout investi dans...le padel ! J'ai commencé à y jouer après ma carrière et c'est vite devenu mon sport favori, après le football bien sûr (rires).

Je m'occupe donc, avec ma société, de faire grandir le padel à Dubaï, où énormément de clubs ouvrent ces dernières années. C'est un business très florissant, le sport en croissance la plus rapide au monde !

C'est drôle : dans la presse belge, Pär Zetterberg, que vous connaissez bien, évoquait ce matin sa passion pour le padel. Il est top 100 mondial. C'est un sport très apprécié des Suédois ? (rires)

Pas seulement ! Comme je l'ai dit, c'est le sport en vogue. Ca a tout ce que tu peux aimer dans le tennis, sans ce que tu n'aimes pas (rires). C'est moins exigeant physiquement que le tennis ou le squash, ça a cet aspect social car il faut être 4... Tout le monde y viendra, j'en suis persuadé !

© Photonews

Vous êtes passé partout au Moyen-Orient : Dubaï, Arabie Saoudite, Qatar. Ca ne vous étonne donc pas, l'ampleur prise par ces régions dans le sport ?

Disons qu'à l'époque où j'ai joué en Arabie (2008-2012) et à Dubaï (2013) je n'aurais pas parié dessus, mais que le projet était là, la vision était claire. Et ces gens sont très déterminés. C'était impossible de prédire où cela allait s'arrêter !

Je crois que si c'est une région aussi florissante et qui attire tant les gens actuellement, c'est pour une raison principale : la sécurité pour tous. C'est quelque chose que nous perdons un peu en Europe, y compris chez moi en Suède. Ici, la vie est tranquille, safe. L'éducation est de haut niveau, les infrastructures médicales aussi...il y a une belle qualité de vie, même s'il faut s'habituer à la chaleur (rires). Et les gens sont tellement accueillants, le service y est incroyable.

Parlons de ce Suède-Belgique de demain. On a l'impression de peu connaître cette sélection suédoise...

Même moi, je ne vous cache pas que je ne sais plus forcément où joue chaque joueur, d'où il vient, son parcours ! C'est inévitable quand il y a un renouvellement de certains cadres. Cela dit, il y a quelques grands talents comme Dejan Kulusevski (Tottenham), Emil Forsberg qui est un sacré buteur. Et je ne parle bien sûr pas d'un certain Zlatan Ibrahimovic (sourire).

Parlons-en tout de même ! ll a 41 ans...à titre de comparaison, vous n'en avez que 43 (rires). C'est tout de même fou. N'est-ce pas...mauvais signe pour la Suède de devoir l'appeler ?

Il y a plusieurs critères à prendre en compte sur ce plan. Premièrement, Janne Andersson peut-il reprendre quelqu'un d'autre à son poste ? Ca reste un très grand joueur, malgré son âge. La Suède est une "petite" nation. Cela s'est souvent vu que des légendes restent longtemps en équipe nationale, comme Pandev avec la Macédoine.

© photonews

Ensuite, son rôle. On sait qu'il veut jouer toutes les minutes, mais même en montant en fin de rencontre, il peut faire la différence. Et Zlatan a une telle aura dans ce vestiaire...son expérience est très importante.

Son égo lui autorisera-t-il à s'asseoir sur le banc si le coach le décide ?

Oui et non. Comme je disais, il veut tout jouer, mais...être sur le banc mais savoir que tout le monde vous attend, que tout le monde sait que vous pouvez faire la différence en rentrant au jeu...ça aussi, ça flatte l'égo (sourire). Maintenant, il faut voir si Zlatan se fixe des objectifs à court ou long terme.

Zlatan est le dernier reliquat d'une période "dorée" pour le football suédois - la vôtre. Trois Euros, une Coupe du Monde...

En effet. Je ne sais pas si c'est la génération la plus talentueuse de notre histoire car 1994, avec Martin Dahlin ou Tomas Brolin, c'était quelque chose. Ils finissent 3e du Mondial, tout de même. Mais oui, nous avions ces stars comme Henrik Larsson, Zlatan, Freddie Ljungberg qui évoluaient tous au même moment dans des grands clubs. Ca n'arrive pas souvent.

La Suède et la Belgique restent sur un échec. Vous ne vous êtes pas qualifiés pour le Mondial, nous ne sommes pas sortis des poules...

Vous avez une grande équipe, vraiment. Bien sûr, les résultats n'ont pas été au rendez-vous à la Coupe du Monde, c'est dommage. Certains joueurs étaient vieillissants. Et maintenant, la Belgique doit faire avec la fin d'une période plutôt dorée pour son football, c'est peut-être difficile à accepter...Mais il y a encore tellement de talent dans votre groupe.

Côté suédois, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Notre style de jeu varie peu : c'est organisé, solide, et je peux vous dire que ce n'est jamais fun de jouer la Suède (sourire). Puis, de temps à autre, le talent individuel est plus grand et permet l'un ou l'autre exploit. En ce sens, je ne parlerais pas de surperformance à l'Euro 2021, par exemple ; c'est juste comme ça que la Suède fonctionne, des bonnes performances ponctuelles à partir d'un style toujours homogène.

Concluons le sujet : quel est votre pronostic pour demain ? Allez-vous regarder le match ?

Bien sûr que je regarderai le match ! J'espère une rencontre ouverte, avec des buts...Ce sont deux équipes qui doivent prendre leurs marques et où l'alchimie ne sera peut-être pas encore là, cela peut créer de l'imprévisible. Allez, pour être diplomate : je dirais 2-2 !