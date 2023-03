Yannick Loemba a brillé lors du derby liégeois : "Il fallait remettre les pendules à l'heure"

Ce mercredi soir, le RFC Liège a remporté le match d'alignement de la 21ème journée de Nationale 1 contre Visé (2-0).

Yannick Loemba a brillé lors de ce derby liégeois avec deux passes décisives. Le joueur âgé de 32 ans était présent partout sur le terrain. "Nous voulions absolument renouer avec la victoire après cette défaite chez les Francs-Borains (3-2). Il fallait remettre les pendules à l'heure et ainsi évacuer la déception après la fin de cette belle série de 18 matchs sans défaite", a confié le joueur âgé de 32 ans.

L'attaquant a été repositionné au milieu de terrain lors du premier derby liégeois où il avait livré une belle prestation. C'est de nouveau le cas lors de la manche retour puisqu'il a été l'homme du match. "J'aime bien évoluer au sein de l'entrejeu avec un autre médian à mes côtés. Je touche beaucoup de ballons et je peux ainsi être dangereux. J'essaie d'aider l'équipe au maximum en fait. Ce que me demande le coach ? De jouer simple, de bien garder le ballon dans les moments difficiles, de faire circuler le cuir et d'être créatif", a expliqué l'ancien joueur d'Ostende.

"Le football est simple parfois"

Loemba a distillé deux caviars ce mercredi soir à Rocourt avec un coup-franc qui terminait sur la tête de Lambot et une belle ouverture vers Mputu. "Avant de tirer, Benjamin m’a dit de mettre le ballon au centre du rectangle et qu’il marquerait d'une reprise de la tête. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé, le football est simple parfois", a ajouté le joueur en fin de contrat.

"Pour moi, ce serait une belle revanche d’évoluer en D1B"

"Il reste neuf matchs à disputer et on doit confirmer. Je dois aussi penser à moi et à ma situation. J'arrive en fin de contrat et j'aimerais bien rester ici. On n’a pas encore discuté car on attend que la montée soit officielle. Pour moi, ce serait une belle revanche d’évoluer en D1B étant donné que j'étais en D3 ACFF la saison dernière", a conclu Yannick Loemba.