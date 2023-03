Gardiens, temps complémentaire, hors-jeux : voici les nouvelles règles de notre football

L'IFAB a publié les modifications des règles du jeu pour la saison à venir, qui doivent être mises en œuvre pour les compétitions se déroulant à partir du 1er juillet. Les tournois débutant avant cette date pourront introduire les changements dès maintenant ou les retarder jusqu'au début de la proch

Les principaux changements comprennent l'interdiction pour les gardiens de but, lorsqu'ils tirent un penalty, de retarder le coup de pied en touchant les poteaux, la barre transversale ou le filet de but, et de se comporter "de manière à distraire le tireur de manière indisciplinée". Ce règlement a pris de l'ampleur à la suite des manœuvres de "Dibu" Martinez, le gardien de but argentin, lors de la Coupe du monde au Qatar, pour essayer de distraire ses adversaires.

D'autres changements sont également introduits, dont les suivants :

Jaunes et rouges pour les penalties

Si le défenseur arrête une attaque prometteuse ou interfère avec elle, il ne sera pas averti. Toutefois, si la faute qui entraîne le coup de pied de réparation empêche un but ou une occasion de but manifeste, il reçoit un carton jaune. Si la faute a été commise sans que le ballon soit en jeu, elle est passible d'un carton rouge.

But marqué par une personne non autorisée sur le terrain de jeu

Un but marqué alors que des personnes non autorisées se trouvent sur le terrain de jeu n'est annulé que si ces personnes interfèrent avec le jeu, à moins qu'il ne s'agisse d'un joueur ou d'un entraîneur de l'équipe qui a encaissé le but. Si l'entrée sur le terrain de jeu d'une tierce personne n'interfère pas avec le jeu, le but est accordé.

Prolongations

La célébration des buts devient un facteur supplémentaire dans le temps ajouté aux 45 minutes de chaque mi-temps. Ce temps s'ajoute au temps perdu pour les remplacements ou toute autre raison qui retarde la reprise du jeu.

Hors-jeu

Les nouvelles règles tentent de clarifier les critères à utiliser pour faire la distinction entre le "jeu délibéré" et les "déviations", et partent du principe qu'un joueur qui est clairement hors-jeu ne se met pas automatiquement en position régulière chaque fois que l'adversaire bouge et touche le ballon. Le "jeu volontaire" implique que le défenseur "a la possibilité de contrôler le ballon et de le passer à un coéquipier, de reprendre le ballon ou de se dégager". Le fait de ne pas atteindre l'un de ces objectifs n'invalide pas le caractère "volontaire" de l'action.