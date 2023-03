Zulte Waregem croit toujours au maintien : "Pour l'instant, c'est le choix idéal"

Zulte Waregem devra travailler dur au cours des quatre prochaines semaines s'il veut rester en D1A. La quinzième place n'est qu'à trois points et le match nul contre le Standard leur a donné confiance.

Avec le nouvel entraîneur Frederik D'Hollander assisté de Davy De Fauw, les choses sont claires. "Frederik et Davy ne sont pas des inconnus pour nous. Frederik est connu parmi les jeunes, en tant qu'entraîneur des espoirs", a déclaré Timothy Derijck à Krant van West-Vlaanderen. "Avec Davy, on a joué ensemble. Tout comme Vossen et Vormer. Vous savez ce que vous avez en commun. Ils sont le choix idéal en ce moment. Bien sûr, il n'y a qu'une seule chose qui va avec, c'est de prendre des points."

L'écart avec le refuge, la 15e place, est de trois points. Tout reste jouable. "Bien sûr que c'est jouable. Mais si vous êtes très honnêtes, nous avons déjà perdu des points nous-mêmes. Dans le triptyque contre Ostende, Courtrai et Seraing, nous avons gagné trois points. Nous aurions dû en gagner sept. Nous n'avons pas réussi à tuer la rencontre quand on menait. Nos adversaires échouent, mais nous aussi. Nous avons peut-être pris trop peu de points, mais nous avons aussi gagné deux fois contre Anderlecht. À la fin de la saison, tout sera équilibré. Parfois, on en prend un peu trop, parfois un peu moins", a conclu Derijck qii croit encore au salut des siens.