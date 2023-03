Le drôle de choix de l'Espagne pour élire son nouveau capitaine

Le nouveau sélectionneur devait nommer son capitaine en l'absence de plusieurs cadres. Son choix peut surprendre mais s'explique malgré tout.

Absents de la première liste de Luis de la Fuente à la tête de la Roja, Jordi Alba, Sergio Busquets et Koke représentent à eux trois une sacrée dose d'expérience. Mais aussi trois capitaines potentiels. C'est ainsi que le successeur de Luis Enrique a dû choisir un nouveau porteur pour le brassard. A commencer par le match de ce soir contre la Norvége dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

Son dévolu s'est porté sur...Alvaro Morata. Un choix qui peut paraître surprenant puisque l'attaquant est actuellement réserviste à l'Atletico Madrid (il n'a plus commencé un match de Liga depuis plus d'un mois). Mais en Espagne, la coutûme veut souvent que le capitaine soit le joueur avec le plus de sélections au compteur. C'est le cas de Morata qui en renseigne 61. Avec un ratio de 30 buts, il se montre diablement efficace lorsqu'il est appelé en pointe avec la Roja.