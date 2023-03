Deux Limbourgeois avec les Diables ? Aimé Anthuenis aurait aimé en voir 3 !

Les non-sélections de Mike Trésor et Bryan Heynen ont fait beaucoup de bruit. Mais selon l'ancien sélectionneur des Diables Aimé Anthuenis, un troisième Limbourgeois aurait pu revendiquer sa place dans le noyau A.

Première sélection et donc premières critiques pour Domenico Tedesco, qui s'est attiré les foudres du Racing Genk après les non-sélections de Bryan Heynen et Mike Trésor. Dans les colonnes de Gazet van Antwerpen, l'ancien entraîneur des Diables et des Limbourgeois Aimé Anthuenis estime cependant qu'un troisième Limbourgeois aurait pu faire partie du noyau A pour cette trêve internationale.

"Oui, Heynen et Mike Trésor devaient en être. Je dis cela en tant qu'observateur objectif et non en tant qu'ancien entraîneur de Genk. Au cours des douze derniers mois, ces deux joueurs ont fait énormément de progrès qui méritaient d'être récompensés. Heynen est le capitaine du leader du championnat, il aurait dû y être à la place de Dennis Praet. Mike Trésor aurait pu prendre la place de Meunier, par exemple."

Aujourd'hui âgé de 79 ans, l'ancien défenseur puis entraîneur estime d'ailleurs qu'un troisième joueur de Genk aurait pu faire partie de la sélection. On oublie Maarten Vandevoordt, notre portier le plus prometteur. Quitte à prendre un gardien qui va rester sur le banc, pourquoi ne pas lui offrir cette expérience ?"