Gaëtan Englebert explique pourquoi Jérémy Perbet a débuté sur le banc

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris facilement la mesure des U23 de La Gantoise (4-1) lors de la 30ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège s'est promené à Rocourt ce dimanche après-midi sous la pluie. La Gantoise, privée de joueurs repris en sélection, n'a pas fait le poids face à l'ogre liégeois. En supériorité numérique dès la 11ème minute, le matricule 4 ouvrait le score via Mputu (18e), mais voyait les Buffalos égaliser peu après la demi-heure de jeu grâce à une réalisation de Van Hauter (33e). La joie était de courte durée pour les troupes d'Emilio Ferrera puisque Mputu allait de son doublé une minute plus tard (2-1). Perbet (50e) et Mouchamps aggravaient le score en seconde période (4-1).

"Une rencontre facile ? On a affronté une jeune équipe qui avait quelques absents et il pouvait y avoir un peu de doute de leur côté. De notre côté, on était directement dans le match et c'est le plus important. Je suis satisfait de ces vingt premières minutes avant un passage à vide avec plusieurs occasions manquées. En seconde période, on a été plus sérieux et les buts ont suivi", a confié Gaëtan Englebert.

Le T1 des Sang et Marine devait se passer des services de Jonathan D'Ostilio et avait mis Jérémy Perbet sur le banc pour la réception des Jong KAA Gent. "Jonathan avait une gêne au niveau des adducteurs. Concernant Jérémy, il faut savoir que l'on enchaîne des matchs sur des terrains compliqués ces dernières semaines et que c'est le seul joueur à être là à tous les entraînements et tous les matchs. Il avait besoin de souffler un peu. Dès qu'il est monté au jeu, il a marqué un but et s'est créé plusieurs opportunités", a conclu Englebert.