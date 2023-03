Les dessous du transfert raté d'un ancien Brugeois, révélation de la Coupe du monde

Auteur d'une très grosse Coupe du monde sous les couleurs du Maroc, Sofyan Amrabat est finalement resté à la Fiorentina cet hiver.

Pour ESPN, c'est Sofyan Amrabat qui a expliqué comment son frère, Nordin, a été retenu par la Fiorentina cet hiver.

"Le président avait dit pendant la Coupe du monde : nous n'allons pas vendre Sofyan Amrabat. Je pense qu'il a dit ça pour toucher le jackpot. Il y avait beaucoup d'intérêt, mais Sofyan ne voulait partir que pour une grande équipe. Il y avait beaucoup de demandes du côté de l'Angleterre."

Cité à Manchester United et Chelsea, Amrabat voulait plus que tout partir au FC Barcelone. "Le Barça était prêt à payer un bon prix pour se le faire prêter, alors Sofyan espérait vraiment que l'affaire se ferait. Mais la Fiorentina a dit : 'Non, pas question. Tu es l'un de nos joueurs les plus importants, nous n'allons pas te laisser partir maintenant. En été, nous pourrons discuter d'un transfert'."