Dans un rôle différent, Lukaku s'est mis au diapason... avec succès

Dans un rôle légèrement différent qu'habituellement, Romelu Lukaku n'a certainement pas réalisé le meilleur rassemblement de sa carrière, mais s'est montré décisif en inscrivant 4 buts en 2 matchs.

Comment définir le rassemblement de Romelu Lukaku ? Bon, assurément, avec ses 4 buts en 2 matchs. Parfait, certainement pas. En Suède puis en Allemagne, Romelu a perdu beaucoup de ballons, plus qu'habituellement. Dans un rôle légèrement différent, l'attaquant de l'Inter s'est mis au diapason des consignes tactiques de Domenico Tedesco... avec succès.

Le point d'ancrage parfait ?

Durant ses plus jeunes années, Romelu Lukaku a fait vibrer les 11 millions de supporters belges avec des courses assassines dans la profondeur. Lancé à pleine vitesse, Big Rom' était inarrêtable. Mais Lukaku n'a plus 22 ans, il en a aujourd'hui 29 et sa mobilité a un petit peu perdu de sa superbe.

Pas de panique, notre nouveau sélectionneur a trouvé le nouveau rôle parfait pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables. En véritable point d'ancrage, Lukaku utilise toujours sa solidité impressionnante, à l'image de ce duel physique gagné à la 26e minute, amenant une passe très dangereuse vers Kevin De Bruyne, signalé en position de hors-jeu.

Presque en pivot, Romelu n'est plus le joueur qui prend systématiquement la profondeur, parfois de manière téléphonée. En remisant de la tête, de la poitrine ou du pied, pour des ailiers qui rentrent dans le jeu comme Lukebakio et Carrasco, pour les milieux infiltreurs que sont De Bruyne et Mangala, il a permis à la Belgique de gagner plusieurs dizaines de mètres en sécurisant le ballon avant de lancer ses partenaires.

Bien plus présent dans la construction du jeu qu'auparavant, il ne sera accrédité d'aucune statistique sur l'ouverture du score des Diables à Cologne. Et pourtant.. Avec des joueurs rapides qui peuvent prendre la profondeur dans son dos, avec des joueurs à la qualité de passe supérieure à la moyenne que sont De Bruyne et Mangala, s'appuyer sur le jeu de tête de Lukaku demeure un placement sûr en vue du lancement d'un contre éclair.

Toujours présent dans le dernier geste

Ce nouveau rôle de Lukaku ne l'empêche cependant pas de se montrer toujours aussi létal dans le rectangle. Des attaquants qui ont inscrit plus de 70 buts en équipe nationale avant leurs 30 ans, il n'y en a pas 150. Auteur de 4 roses en 2 matchs, Lukaku a permis de récompenser sur le plan comptable des périodes où les Diables craquaient parfois à la conclusion.

Une déviation de la tête pour l'ouverture du score en Suède puis du pied pour doubler et tripler la mise, Big Rom' a, pour ainsi dire, marqué toutes ses grosses occasions du rassemblement. Il aurait d'ailleurs pu inscrire un cinquième but cette semaine, mais sa reprise de la tête en première période ce mardi a échoué sur la barre transversale.

Domenico Tedesco va peut-être nous habituer à un nouveau Romelu Lukaku. Si le rendement est chaque fois le même, on signe des deux... pieds.