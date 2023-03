Le gros coup de gueule du père d'Ansu Fati sur la situation de son fils au FC Barcelone

Ansu Fati ne reçoit que très peu de temps de jeu cette saison. Pas sûr que cela change suite à cette interview.

Depuis sa révélation au Barca, Ansu Fati peine à confirmer en match toute l'éténdue de son talent. Freiné par des blessures, il est pourtant épargné par les pépins physiques cette saison. Mais il ne décolle que très peu du banc. Fati n'a débuté que 9 des 26 matchs de Liga. Lors du dernier clasico, Xavi l'a fait monter pour disputer...une petite minute. Pour son père, Bori, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Dans une interview accordée à Cadena Cope, il s'exprime sans filtre : "Je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club. Nous parlons du numéro 10 du Barça, un international de l'équipe d'Espagne. Cela me dérange qu'ils lui donnent une minute, deux minutes ou trois minutes. Les attaquants qui sont là sont phénoménaux, mais on parle d'Ansu Fati, de l'équipe nationale espagnole, ce n'est pas n'importe quel garçon".

Le paternel est très ouvertement pour un départ du FC Barcelone : "J'ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir. Mais il m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut continuer au Barça". Fati est encore sous contrat jusqu'en 2027 en Catalogne. Si rien ne change, le petit prodige de 20 ans risque bien de perdre patience.