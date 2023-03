Le poste de latéral gauche, chantier principal de Domenico Tedesco

Même en étant ultra dominés pendant la première demi-heure, les Allemands ont réussi à se montrer dangereux en exploitant le côté gauche des Diables, principal chantier de Domenico Tedesco.

Pour la première fois depuis 1954, la Belgique s'est imposée en Allemagne ce mardi soir (2-3). Pendant la première demi-heure, les Diables ont véritablement roulé sur la Mannschaft. Les seules occasions allemandes sont venues du côté gauche des Diables, déjà devenu le principal chantier de Tedesco.

Comme en Suède

Les difficultés belges dans ce secteur du terrain débutent rapidement, l'incursion de Gnabry mettant à mal Theate et Verthongen (6e). Vingt minutes plus tard, la Belgique mène déjà 0-2 mais n'est pas encore à l'abri. L'Allemagne se montre périodiquement dangereuse, toujours de la même manière. Un long ballon est donné dans le dos d'Arthur Theate, heureusement sans conséquence.

Le problème va se répéter à plusieurs reprises. Expérimental, le côté gauche de la défense des Diables ne sait pas toujours qui doit attaquer le porteur du ballon, qui doit marquer quel attaquant adverse. Même problème à la relance, on sent que les automatismes ne sont pas encore définis.

Pouvoir construire sans véritables automatismes, passons. Mais comme en Suède, le dos de notre défenseur gauche (Theate puis Saelemaekers) a été mis à rude épreuve. Côté Allemand d'ailleurs, l'ailier droit Serge Gnabry fut largement l'homme le plus en vue, signe que c'est de ce côté qu'il fallait appuyer pour les joueurs d'Hansi Flick.

Saelemaekers... avant les espoirs

En seconde période et à la surprise générale, c'est Alexis Saelemaekers qui est venu se charger de l'avant du Bayern Munich... avec peu de succès. Pendant toute la seconde période, le joueur de l'AC Milan a suivi, ou plutôt tenté de suivre son homme, sans presque jamais recevoir de ballons pouvant lui permettre de se mettre en confiance.

Castagne à droite, Saelemaekers à gauche.. On ne va pas se mentir, on aurait imaginé l'inverse. On en a donc profité pour poser la question à Domenico Tedesco en conférence de presse, qui nous a répondu avec plus ou moins de certitudes, nous avouant quasiment la demande de Timothy Castagne de ne pas évoluer dans ce secteur du terrain.

Arthur Theate fait partie du futur des Diables, mais probablement plus au poste de défenseur central. Timothy Castagne ne préfère pas jouer latéral gauche, Saelemaekers peinera à y convaincre. Mais alors... qui ? Quand le sélectionneur Germano-italien nous répond que des modifications dans la sélection seront faites après l'Euro espoirs au mois de juin, on imagine grandement que Maxim De Cuyper pourrait être le prochain à fêter sa première sélection internationale.