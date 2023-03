Les explications peu convaincantes du sélectionneur de l'Espagne après la défaite face à l'Ecosse

L'Espagne s'est pris les pieds dans le tapis ce mardi soir face à l'Ecosse (2-0). Les Espagnols perdent déjà la tête de leur groupe.

Battus par un doublé de Scott McTominay, les Espagnols n'ont pas convaincu ce mardi soir et essuyent déjà une première défaite dans ces qualifications pour l'Euro.

Les regards sont déjà tournés vers Luis De La Fuente, le sélectionneur. Le successeur de Luis Enrique à la tête de la Roja se devra de vite rassurer l'opinion nationale, surtout au vu de ses propos après la défaite essuyée à Glasgow.

"Je retiens ces choses positives, il faut s’améliorer mais je suis très heureux de l’attitude de mes joueurs. On a tenté tout ce qu’on avait essayé à l’entraînement, mais ça n’est pas passé. Il faut savoir qu’au haut niveau, chaque erreur te pénalise. Leurs deux buts, c’était deux accidents. Je ne reproche rien aux joueurs et ça doit servir d’apprentissage. La première période a montré à quel point on a bien travaillé. Je suis content et optimiste", a-t-il assuré. "On a manqué de précision, j’ai dit aux joueurs qu’on est sur le bon chemin. On va progresser, c’est certain."

Si de tels résultats se répètent, pas sûr que De La Fuente sera "content et optimiste" encore très longtemps...