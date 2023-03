Nouvelle révolution au PSG ?

La saison est compliquée au PSG, un peu comma chaque année finalement. Luis Campos veut prendre les choses en main.

Critiqué depuis son arrivée au PSG, notamment sur ses deux premiers mercatos, Luis Campos risque bien ce coup-ci de s'attirer les faveurs des supporters parisiens. En effet, Le Parisien révèle ce soir que le conseiller sportif du club de la capitale a décidé d'appliquer une toute nouvelle stratégie sur les contrats. Les signataires qui s'engageront donc avec le champion de France verront une partie de leur nouveau salaire être versée en fonction du nombre de matchs disputés dans la saison.

La donne est simple : plus le joueur joue, plus il gagne et inversement. C'est ainsi Marco Verratti, qui a récemment prolongé son contrat, qui a été le premier à expérimenter cette nouvelle stratégie, qui devrait aussi s'appliquer à Marquinhos, proche de renouveler et Milan Skriniar, qui a déjà acté sa venue à Paris cet été.

Une véritable prouesse d'après le média, qui révèle que le Portugais a réussi à obtenir gain de cause avec l'international italien après des négociations "âpres" même si ce dernier aurait accepté sans rechigner. Une masterclass de la part de Campos qui a donc, voulu par cette nouvelle stratégie, réduire le laisser-aller persistant visible au Camp des Loges. Pour Verratti, qui a beaucoup de mal ces dernières années à jouer une saison entière, la conséquence pourrait se faire voir sur la fiche de paye...