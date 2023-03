Ruud Vormer déjà prêt pour l'Antwerp?

Une bonne nouvelle en vue pour Zulte Waregem: moins de deux mois après s'être fracturé la clavicule, Ruud Vormer pourrait retrouver les terrains de Pro League dès vendredi soir.

De retour à l'entraînement depuis un peu moins d'une semaine, Ruud Vormer sera-t-il prêt à rejouer dès vendredi et la réception de l'Antwerp? L'ancien capitaine du Club de Bruges l'espère.

"Mais cette décision ne m'appartient pas, c'est mon médecin qui devra la prendre", explique le milieu de terrain au Laatste Nieuws. "Jeudi, on fera un dernier examen et on verra. Physiquement, je me sens prêt, mais si le médecin pense que c'est préférable que je ne joue pas, alors je ne jouerai pas", ajoute-t-il.

Prêté depuis le mercato hivernal par le Club de Bruges, Ruud Vormer avait été précieux à Zulte Waregem avant de se fracturer la clavicule contre Ostende, début février.