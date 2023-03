Timmy Simons aurait pu être à la place de Franky Vercauteren

Franky Vercauteren est devenu le directeur technique de l'Union Belge, un rôle de supervision au sein de la fédération. Mais Timmy Simons était également dans la shortlist.

Timmy Simons est actuellement en mission de sauvetage en Challenger Pro League, en tant que T1 de Dender. L'ancien coach de Zulte Waregem a cependant caressé l'idée d'un tout autre rôle : travailler au sein de l'Union Belge, où il a postulé.

"Oui, il y a eu des discussions, car suite au départ de Roberto Martinez, plusieurs postes étaient vacants", explique Simons dans le Nieuwsblad. Pas seulement celui de directeur technique, donc: "Aussi celui d'entraîneur adjoint, par exemple".

Celui qui a porté 94 fois le maillot des Diables a été tout proche de devenir directeur technique. "Je me suis retrouvé sur leur shortlist, j'ai donné ma vision de l'équipe nationale et de la fédération. Mais ils ont choisi Frank Vercauteren et je respecte ce choix, c'est un grand professionnel".