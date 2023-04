Will Still et Reims sur la piste d'un espoir Belge en défense centrale

L'impensable se poursuit pour Reims, qui va finir par se battre pour les places européennes sous les ordres de Will Still. Les Rémois pensent déjà à la saison prochaine et envisagent la piste d'un jeune espoir belge pour renforcer leur défense centrale.

Ce que fait Will Still au Stade de Reims est souligné par tous les observateurs français. A 30 ans, l'ancien entraîneur du Beerschot et adjoint du Standard ne compte qu'une défaite en 19 rencontres de Ligue 1, le tout sans diplôme officiel. Proches de la zone de relégation en début de saison, les Rémois ne sont désormais plus qu'à 6 points de la 5e place de Lille et brûlent d'envie de griller la politesse à tout le monde dans la course à l'Europe.

Quoi qu'il en soit, Will Still a déjà grandement réussi son pari et peut envisager la saison prochaine sereinement. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, un scout du club français était d'ailleurs hier à San Siro pour suivre la performance de Koni De Winter, titulaire avec Empoli contre l'AC Milan.

Il ne s'agissait que de la 11e titularisation de la saison pour le jeune défenseur central de 20 ans, qui peine à faire son trou en Série A. Une année en Ligue 1 lui ferait probablement le plus grand bien.