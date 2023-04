Philippe Clément voit son attaquant titulaire condamné à six mois de prison avec sursis

Wissam Ben Yedder a été condamné à six mois de prison avec sursis par la justice espagnole en raison d'une fraude fiscale réalisée en 2017.

Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Monaco, a été condamné ce mardi à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133 798 euros pour fraude fiscale en Espagne, annonce le tribunal de Séville. Andalou entre 2016 et 2017, l'international français (19 sélections, 3 buts) n'aurait pas présenté à temps sa déclaration d'impôts en 2017, après sa première saison en Liga.

Wissam Ben Yedder, qui ne sera pas emprisonné s'il ne commet pas de nouveau délit dans les deux prochaines années, a été relancé par le fisc espagnol le 4 janvier 2019, mais n'aurait donné réponse que deux mois plus tard. Il aurait donc versé la somme de 225 323 euros, en omettant les intérêts de ses trois comptes bancaires (1 623 euros) ainsi que ses revenus de sponsoring avec Adidas (79 429 euros en 2017).

Selon le tribunal, Wissam Ben Yedder aurait dû rembourser la somme de 267 597,40 euros, soit 42 274 euros de plus que la somme réglée par l'attaquant de 32 ans.