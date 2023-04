Samir Nasri ne fait pas semblant : "Je ne l'apprécie pas, je n'irai pas lui dire bonjour"

L'ancien international français passé par Anderlecht, Samir Nasri, n'était pas en très bons termes avec Didier Deschamps. Dans une interview sur Twitch, il a évoqué le sujet sans langue de bois.

Sur la chaîne Twitch de Zack Nani, Samir Nasri a évoqué sa relation conflictuelle avec Didier Deschamps. D'emblée, l'ancien de Manchester City a admis avoir refusé une sélection avec les Bleus à l'arrivée de DD.

"Il m'a appelé en 2013 pendant la tournée en Amérique du Sud. J'ai refusé car ça allait me flinguer mes vacances, j'ai prétexté une tendinite. Il m'a dit de faire une séance d'exercices pour voir si ça allait, je me suis reposé dans ma piscine et j'ai dit que ça n'allait pas", raconte Nasri en riant.

Par après, malgré une grande saison du côté de Manchester City, Deschamps n'appellera pas Nasri. "J'ai eu la haine, la moindre des choses était de me prévenir. Tu me fais rater un Mondial alors que je fais une saison de fou furieux. J'avais encore plus la haine en voyant qui était repris", reconnaît-il. Autant dire qu'il n'ira pas en vacances avec l'actuel sélectionneur des Bleus.

"Notre agent commun a tenté d'organiser un dîner pour nous rabibocher mais j'ai refusé. Tu ne sais pas si ce sera sincère ou non (...) je l'ai croisé à Dubaï et on ne s'est pas dit bonjour. Je ne lui souhaite que du bonheur mais je ne l'apprécie pas, je n'irai pas lui dire bonjour", conclut l'ex-Anderlechtois.