Le Standard ne craint pas le "Felice Time" : "Nous sommes au courant de ces statistiques"

Ce vendredi soir (20h45), le Standard de Liège reçoit le Sporting de Charleroi lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Tout le monde est sur le pont en bord de Meuse pour le choc wallon de vendredi soir. "Tous les joueurs sont prêts pour la rencontre. Philip Zinckernagel n'était pas présent aujourd'hui à l'entraînement, mais il devrait être disponible dans deux jours. De plus, Barrett Laursen est de retour à l'entraînement. Demain, ce sera le cas d'Ibe (Hautekiet) et la semaine prochaine, ce sera au tour de Nathan (Ngoy). De bonnes nouvelles", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Ce sera un match compliqué"

Le Standard de Liège est prêt à recevoir le Sporting de Charleroi. "Nous jouons bien, nous prenons beaucoup de plaisir sur le terrain et nos prestations sont en constante progression. Sans oublier l'atmosphère incroyable à domicile. Nous allons affronter une bonne équipe qui est très bien organisée, bosseuse et rapide. Ce sera un match compliqué, mais nous devons continuer sur notre lancée et mettre en place notre jeu. Il faudra donc réitérer la performance effectuée contre Genk, voire faire mieux, pour prendre les trois points ce week-end", a souligné le technicien norvégien.

Depuis le retour de Felice Mazzù au Mambourg, les Carolos sont dangereux et redoutables en fin de rencontre. Le "Felice Time" en a fait voir de toutes les couleurs à beaucoup d'équipes de Jupiler Pro League. "Nous sommes au courant de ces statistiques et nous savons que nous devrons être vigilants en seconde période. D'un côté, nous sommes également très bons en deuxième mi-temps. Nous défendons brillamment et il est compliqué de marquer pour nos adversaires. Nous devons continuer de presser et de conserver le ballon", a souligné Deila.

Les Rouches ont besoin d'un point pour verrouiller leur place dans le top 8 tandis que les Zèbres sont dans l'obligation de gagner s'ils ne veulent pas prendre le risque de voir Anderlecht les dépasser au classement.