Furieux, certains joueurs de Nice ont voulu s'en prendre à Galtier

C'est l'affaire qui fait trembler le football français depuis quelques jours. Et cela résonne jusque Nice.

Depuis un peu plus de 24 heures, Christophe Galtier doit jongler avec une lourde polémique à la suite des accusations graves de Julien Fournier, son ancien dirigeant à Nice, dans un mail envoyé à INEOS. Accusé de racisme et d'islamophobie lors de son aventure niçoise, Christophe Galtier a démenti avec force et se retrouve désormais dos au mur, alors que le PSG enquête pour tirer cette affaire au clair.

Cette affaire, soulevée après un retour tendu de Galtier à Nice samedi dernier lors de la victoire du PSG, a en tout cas confirmé les fractures très nettes entre le coach et des Niçois encore présents au club. Avec Didier Digard, la relation serait exécrable puisque le désormais coach de Nice « déteste secrètement » Galtier comme l'a assuré Nice Matin.

Et avec les joueurs, c'est tout aussi tendu. L'exemple le plus frappant est celui de Jean-Clair Todibo qui n'est pas passé loin de franchir la limite samedi dernier. Selon Nice Matin, après la victoire du PSG et le chambrage de Galtier envers le Virage Sud à la suite de la banderole le visant, Todibo se serait « retenu de sauter à la gorge de son ancien entraîneur ». Un entraîneur « pour qui il ne jouera plus jamais » et qu'il a finalement préféré « snober poliment plutôt que de se mettre à la faute ».