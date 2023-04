Johan Bagayoko et le PSV mettent la pression sur Feyenoord

Le PSV continue de croire au titre et ce dimanche, Johan Bagayoko a une nouvelle fois été décisif.

Alors que la fin de saison approche, le PSV espère encore et toujours revenir plus près de Feyenoord, et dès lors jouer le titre de champion en Eredivise. Pour cela, les joueurs de Van Nistelrooy ne peuvent plus se permettre de perdre des points.

Le déplacement de ce dimanche, sur la pelouse de Volendam, n'aura pas été une promenade de santé. Pourtant, le PSV a rapidement pris l'avantage, avec un premier but de de De Jong (31', 0-1) avant un second de Till sur un assist de Johan Bagayoko (41', 0-2).

Mais après la pause, la réduction du score intervient par Xavier Mbuyamba (1-2) avant que le PSV ne reprenne deux buts d'avance grâce à un doublé de Till. Le but de Van Mieghem met la pression sur les joueurs du PSV qui ne craquent pas.

Au classement, Bagayoko et ses coéquipiers ont 3 points d'avance sur l'Ajax et 5 de retard sur le Feyenoord qui se rend à Cambuur.