La statistique implacable qui démontre l'inefficacité de Bruges à Westerlo

Les Brugeois ont partagé l'enjeu en Campine et ont peut-être dit adieu aux Play-Offs 1, la faute à un manque d'efficacité presque consternant.

Si le Club avait su que La Gantoise allait partager l'enjeu à Malines, il s'en serait peut-être encore plus voulu en quittant la pelouse de Westerlo, samedi. Les Blauw & Zwart ont eu un nombre incalculable d'occasions dans cette rencontre déterminante dans la course aux Play-Offs 1 mais ont été confrontés à un club campinois un petit peu chanceux et à un Sinan Bolat des grands soirs.

Au Kuipje, les joueurs de Rik De Mil ont totalisé... 23 frappes sans trouver le chemin des filets. Parmi ces tentatives, 10 ont été cadrées. Syndrome chronique d'une équipe en manque de confiance ou véritable problème d'efficacité ? Difficile encore de trouver une réponse, mais il s'agit d'une statistique presque consternante dans une rencontre aussi importante.

Désormais, le Club de Bruges n'a pas son sort entre les mains à 90 minutes de la fin de la phase classique et doit prier pour un faux-pas des Buffalos contre un Ostende déjà relégué.