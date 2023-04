🎥 Le superbe but de l'Inter qui a enflammé les réseaux sociaux

L'Inter Milan et Benfica ont offert un match fou mercredi soir et riche en buts (3-3) en quart de finale retour de la Ligue des champions. Au bout du compte, ce sont les Milanais qui ont tiré leur épingle du jeu grâce à leur victoire 0-2 au Portugal lors du match aller.

Parmi ces six buts, les fans de football en ont retenu un en particulier : celui de Nicolo Barella. Se jouant de plusieurs défenseurs dans la surface, le joueur de l'Inter a signé une pépite d'une frappe enroulée presque en pleine lucarne.

Ce but rapide avait permis à l'Inter de prendre les commandes de la rencontre avant de voir Benfica revenir à plusieurs reprises.

If Football is an Art, Barella is the artist pic.twitter.com/sEjnzFPVbT