Un ancien du staff des Diables Rouges débarque...au Bayern

L'entraîneur anglais Anthony Barry (36 ans) intègre officiellement le staff du Bayern de Munich. Il rejoint ainsi Thomas Tuchel, qu'il a côtoyé à Chelsea.

Le mois dernier, la presse allemande annonçait qu'Anthony Barry allait prochainement rallier le Bayern. Ancien adjoint des Diables sous Martinez, l'Anglais avait suivi l'ancien T1 national avec la sélection du Portugal. Il était encore également actif à Chelsea. Le club londonien réclamait d'ailleurs une somme d'argent au Bayern, car Thomas Tuchel désirait attirer son ancien adjoint chez les Blues du côté de la Bavière.

L'opération a finalement pu se réaliser. Le Bayern a officialisé que Barry rejoignait ses rangs en tant qu'assistant et quittait Chelsea "avec effet immédiat". Fait marquant : ce week-end lors de la rencontre entre le Bayern et Mayence, ce sera le 100e match que Tuchel et Barry coacheront ensemble.