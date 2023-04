Ca sent très mauvais pour Virton, battu par Deinze

Après sa défaite 3-1 ce samedi sur la pelouse de Deinze, le club de Virton est en grand danger de relégation en Nationale 1 la saison prochaine.

Face à Deinze, les Gaumais ont été pris à froid. Dès la 6e minute, Staelens ouvrait le score et mettait les locaux sur du velours. 20 minutes plus tard, Deinze faisait déjà le but du break, avec Vansteenkiste qui trompait Sadin.

Virton n'avait plus le choix et tentait de revenir dans le match. Le but de l'espoir tombait à la 55e, via Souleymane Anne sur penalty. Mais Deinze mettait fin à tout suspens lorsque Ferdinan faisait 3-1 à la 77e et entérinait la défaite virtonnaise.

Virton est dernier des Relegation play-offs de Challenger Pro League, avec 5 points de retard sur le SL16 FC. Il reste deux matchs à Virton pour tenter miraculeusement de se sauver.